У США через системний збій відмінили відправлення всіх авіарейсів

Через збій у системі Федерального управління цивільної авіації США (FAA) були відмінені відправлення всіх рейсів на виліт з країни, а також внутрішні авіарейси, повідомляє CNN.
Федеральна авіаційна адміністрація заборонила всі вильоти зі США до 9 ранку за східним часом, оскільки система, яка надає пілотам необхідні повідомлення перед польотом, зазнала збою.
Асоціація авіакомпаній США заявила, що збій "спричиняє значні затримки в роботі".
Пізніше FAA повідомила, що вже відновлюються рейси в аеропортах Ньюарк Ліберті в Нью-Джерсі та Хартсфілд-Джексон в Атланті, а в інших аеропортах відновляться о 9 ранку за східним часом.
“Усі рейси, які зараз знаходяться в небі, безпечні для посадки”, - повідомили в FAA.
Зазначається, що пілотів попереджають про закриті злітно-посадкові смуги, збої в роботі обладнання та інші потенційні небезпеки вздовж маршруту.
All flights currently in the sky are safe to land. Pilots check the NOTAM system before they fly. A Notice to Air Missions alerts pilots about closed runways, equipment outages, and other potential hazards along a flight route or at a location that could affect the flight.— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023