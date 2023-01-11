У США через системний збій відмінили відправлення всіх авіарейсів

Через збій у системі Федерального управління цивільної авіації США (FAA) були відмінені відправлення всіх рейсів на виліт з країни, а також внутрішні авіарейси, повідомляє CNN.

Федеральна авіаційна адміністрація заборонила всі вильоти зі США до 9 ранку за східним часом, оскільки система, яка надає пілотам необхідні повідомлення перед польотом, зазнала збою.

Асоціація авіакомпаній США заявила, що збій "спричиняє значні затримки в роботі".

Пізніше FAA повідомила, що вже відновлюються рейси в аеропортах Ньюарк Ліберті в Нью-Джерсі та Хартсфілд-Джексон в Атланті, а в інших аеропортах відновляться о 9 ранку за східним часом.

“Усі рейси, які зараз знаходяться в небі, безпечні для посадки”, - повідомили в FAA.

Зазначається, що пілотів попереджають про закриті злітно-посадкові смуги, збої в роботі обладнання та інші потенційні небезпеки вздовж маршруту.