У Римі помер кардинал Джордж Пелл, з якого зняли обвинувачення у педофілії

Кардинал був найвищим представником католицької церкви, який опинився за ґратами.

У Римі у віці 81 рік помер кардинал Джордж Пелл – колишній скарбник Ватикану, якого австралійський суд у 2018 році визнав винним у педофілії.

Про це пише BBC.

Усі звинувачення з нього було знято у 2020 році, коли суд дійшов висновку, що під час процесу присяжні недостатньо ретельно розглянули представлені докази.

Кардинал був найвищим представником католицької церкви, який опинився за ґратами. Його судовий процес став сильним ударом по репутації Ватикану, оскільки Пелл був одним із найвпливовіших католицьких ієрархів.

Священик завжди заперечував свою провину.

Звинувачення Пеллу було пред'явлено у червні 2017 року. У грудні 2018 року суд присяжних визнав його винним у скоєнні насильницьких дій у кімнатах собору в Мельбурні у 1996 році щодо двох 13-річних хлопчиків із церковного хору.Пелл тоді обіймав посаду архієпископа Мельбурна.

Один із позивачів, який дав свідчення, заявив, що Пелл над ним поглумився. Другий ймовірний постраждалий помер у 30 років від передозування наркотиків. Суд заслухав тоді десятки свідків.

Кардинал подав апеляцію проти вироку, але двоє із трьох суддів апеляційного суду штату Вікторія вирішили залишити вирок у силі.

Кардинал наполягав, що суд присяжних і потім судді апеляційного суду надто покладалися на свідчення передбачуваної жертви.

Під час суду 2020 року адвокати священика не намагалися спростувати його свідчення, але лише вказали на те, що суд присяжних не розглянув інші свідчення належним чином. Верховний суд Австралії погодився з цими доводами, ухваливши, що інші показання свідків дозволяли допустити резонну можливість того, що злочин не відбувся.

Пелл провів за ґратами 13 місяців.

Після цього кардинал заявив, що справедливість була відновлена, а сам не тримає зла на свого обвинувача. "Я не хочу, щоб моє звільнення додало страждань і гіркоти, яку зазнають багато. Вже й так вистачає страждань та гіркоти", – заявив він тоді.

Перед судовим процесом Пелл почав проводити реформи на посаді скарбника Ватикану. Він зробив фінансову систему католицької церкви прозорішою.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Мін'юст запустив і почав наповнювати реєстр педофілів.