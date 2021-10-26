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Мін'юст запустив і почав наповнювати реєстр педофілів

Станом на сьогодні у пепреліку вже містяться дані про 171 особу.

Мін'юст запустив і почав наповнювати реєстр педофілів
Фото: likar.info

В Україні запустили реєстр педофілів у тестовому режимі. Станом на сьогодні у цьому реєстрі вже містяться дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

Як зазначила заступниця міністра Олена Висоцька, зараз Мін'юст разом із органами прокуратури і суду наповнює цей реєстр, вивчаючи особові справи засуджених за аналогічні злочини, щоб навіть після відбуття покарання інформація про них зберігалася у цій базі даних.

Наразі реєстр працює у тестовому режимі, користуватися повноцінно ним можна буде з часом. 

За словами Висоцької, усі європейські країни пішли таким шляхом. Є багато успішних прикладів, як функціонує реєстр педофілів, і що він – дійсно важливий, щоб захистити дітей. Під час створення та запуску реєстру вивчався досвід інших держав – США, Канади, більшості європейських країн, зокрема Норвегії, де функціонує одна з найкращих "в’язничних систем".

"Природою цього реєстру є те, щоб убезпечити, наприклад, навчальні заклади, або лікувальні заклади, або інших людей, які працюють з групами дитячих колективів від того, щоб взяти таку людину на роботу", - зазначила заступниця міністра.

Вона додала, що у реєстру є також інші призначення, вони стосуються всієї правоохоронної системи.

Водночас зараз існує багато нормативних перепон по наповненню реєстру. Як повідомила  Висоцька, йдеться, наприклад, про те, що неможна засуджену за певною статтею особу внести у такий реєстр, доки не буде ухвали суду відносно цієї людини, в якій прямо буде передбачено внесення даних про таку особу в реєстр.

"Ми на шляху створення реєстру і, я думаю, що незабаром країна матиме цивілізований, ефективний, працюючий реєстр, який можна використовувати", – підсумувала заступниця голови Мін'юсту.

Нагадаємо, в 2019 році Рада підтримала створення реєстру педофілів і їхню хімічну кастрацію.

У січні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає запровадженя реєстру педофілів. Усі особи з цього реєстру будуть зобов'язані повідомляти правоохоронцям про зміну місця проживання або роботи. Пункти про добровільну хімічну кастрацію з документа вилучили.

 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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