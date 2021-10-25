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Окупанти в Криму затримали десятки кримських татар, серед них - журналісти та адвокат

Активісти зібралися, щоб почути адвокатів, які по відеоконференцзв’язку повинні були взяти участь у розгляді апеляційної скарги на вирок фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір".

Фото: Крымская солидарность

Сьогодні в окупованому Сімферополі російські силовики під будівлею окупаційного “Кримського гарнізонного воєнного суду” незаконно затримали кримськотатарських активістів та адвокатів, які надавали їм захист.

Про це повідомляє пресслужба Представництва президента України в АР Крим.

Як зазначили у відомстві, активісти зібралися, щоб почути адвокатів, які по відеоконференцзв’язку повинні були взяти участь у розгляді апеляційної скарги на вирок фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір".

Серед затриманих: координатор «Кримської солідарності» Ділявер Меметов та кореспонденти "Кримської солідарності" - Зідан Аджікелямов, Руслан Параламов і Длявер Ібрагімов.

А на адвоката Едема Семедляєва склали протокол за статтею 19.3 КпАП РФ. 

Фото: Крымская солидарность

Фото: Крымская солидарность

Фото: Крымская солидарность

Фото: Крымская солидарность

Фото: Крымская солидарность

Фото: Крымская солидарность

Фото: Крымская солидарность

Представництво президента України в АР Крим у своїй заяві засудило такі дії окупаційної влади.

“Це пряме перешкоджання професійній адвокатській діяльності та позбавлення права на захист затриманих. Представництво засуджує незаконні дії окупаційних органів Криму з обмеження свободи слова, зокрема затримання українських громадян та перешкоджання журналістській та професійній адвокатській діяльності”, - наголосили у відомстві.

За даними "Кримської солідарності", сьогодні було затримало понад 20 людей.

Нагадаємо, 11 жовтня силовики в окупованому Сімферополі незаконно затримали кілька десятків кримських татар, які прийшли до місцевого військового суду, щоб взяти участь у судовому засіданні за допомогою відеозв’язку.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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