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ООН: концентрація парникових газів в атмосфері встановила новий рекорд

Без різкого скорочення викидів глобальне потепління не вдасться зупинити.

ООН: концентрація парникових газів в атмосфері встановила новий рекорд
Фото: depositphotos/mihtiander

Всесвітня метеорологічна організація ООН повідомила, що концентрація парникових газів в атмосфері 2020 року встановила новий рекорд, а річні темпи її зростання перевищили середній показник за останнє десятиліття.

Про це свідчать дані свіжого бюлетеня ВМО з парникових газів.

У 2020 році концентрація діоксиду вуглецю (CO₂) виросла до 149% від доіндустріального рівня до 1750 року, відколи діяльність людини почала порушувати природну рівновагу на Землі. Концентрація метану (CH₄) збільшилась до 262%, а оксиду азоту (N₂O) - 123%. Економічна криза, викликана COVID-19, помітно не вплинула на рівні концентрації парникових газів в атмосфері і темпи їх зростання.

"При нинішніх темпах зростання концентрації парникових газів до кінця цього століття ми побачимо підвищення температури, що значно перевищує цільові показники Паризької угоди в розмірі 1,5-2 градусів за Цельсієм понад доіндустріальні рівні. Ми значно відхилилися від курсу", - сказав генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

Діоксид вуглецю залишається в атмосфері століттями, а в океані - ще довше.

Організація підкреслила, що, поки тривають викиди, глобальне потепління триватиме. З огляду на витривалість молекул CO₂, навіть якщо викиди різко скоротити до чистого нульового рівня, нинішній рівень температури зберігатиметься протягом декількох десятиліть.

Підвищення глобальної температури означатиме також збільшення числа екстремальних погодних явищ, включаючи сильну спеку і дощі, танення льоду, підвищення рівня моря і закислення океану, що загрожує далекосяжними соціально-економічними наслідками. 

Останній раз схожа концентрація CO₂ на Землі була 3-5 мільйонів років тому, коли температура повітря була на 2-3°C вища, а рівень моря - на 10-20 метрів вишим, ніж зараз.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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