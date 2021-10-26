Бренд BBluv представляє функціональні гаджети для батьків

Сучасні гаджети економлять час і забезпечують повноцінний догляд за маленькими дітьми. Бренд BBluv пропонує великий вибір пристроїв для створення сприятливого клімату в квартирі, приладів для вимірювання ваги і температури тіла дитини, радіо- і відеоняні і інших інноваційних гаджетів, покликаних полегшити життя молодих батьків. Пропонуємо огляд популярних моделей.

Зволожувач повітря

Основне призначення приладу - зволоження повітря за регульованими параметрами. Пристрій забезпечує сприятливий мікроклімат в приміщенні і запобігає пересихання слизових, дозволяючи дитині вільно дихати.

Зволожувачі повітря поділяються на 3 категорії: традиційні, парові і ультразвукові. Щоб домогтися максимального ефекту, рекомендується вибирати багатофункціональні моделі. Наприклад, ультразвуковий зволожувач / очищувач 3-in-1 бренду BBluv оснащується таймером (1-4 години) і інтелектуальними датчиками, що контролюють підтримку оптимального рівня вологості (40-95%) за допомогою високочастотної вібрації. Продуктивність енергозберігаючої тихої моделі розрахована на дитячу кімнату до 50м2.

Спокійний сон новонародженого залежить не тільки від мікроклімату, але і від освітлення в кімнаті. Завдання світильника або нічника - створити приємний приглушене світло, який допоможе малюкові швидко заснути. Урізноманітнити інтер'єр дитячої кімнати допоможе нічник-карусель від бренду Trousselier: включення світла супроводжується рухом циліндра-проектора з барвистими фігурками. Модель безпечна для дітей і працює через блок живлення 12V.

Дитячі ваги

Компанія BBluv пропонує великий вибір дитячих ваг з вбудованим електронним механізмом і знімним лотком. Моделі представлені в декількох відтінках. Деякі гаджети підтримують функцію зважування дитини з додатковими предметами (іграшки, підгузки, одяг і т. Д.).

Відео- й радіоняні

Гаджет контролює поведінку немовляти в режимі реального часу. Батькам не обов'язково постійно бути присутнім в кімнаті дитини: пристрій передає всі звуки, що видаються малюком під час сну або неспання. Один блок приладу знаходиться біля ліжечка, інший - біля дорослого. Рекомендується вибирати пристрої з можливістю ведення нічної зйомки і роботи з декількома джерелами живлення - такі моделі є в лінійках бренду BBluv.