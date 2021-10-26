Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
Нардеп Тищенко розповів, як купує на Бессарабці "гречку по 12 гривень, а сало по 50"
Нардеп Тищенко розповів, як купує на Бессарабці "гречку по 12 гривень, а сало по 50"
РНБО оприлюднила список українських Telegram-каналів, що просувають проросійські наративи
РНБО оприлюднила список українських Telegram-каналів, що просувають проросійські наративи
Викрадену у Львові дев’ятимісячну дівчинку знайшли в селі біля Кам’янця-Подільського
Викрадену у Львові дев’ятимісячну дівчинку знайшли в селі біля Кам’янця-Подільського
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
Геннадій Москаль у суді розповів про події 18 лютого: “Керував штурмом Будинку профспілок начальник СБУ в Київській області”
Геннадій Москаль у суді розповів про події 18 лютого: “Керував штурмом Будинку профспілок начальник СБУ в Київській області”
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
Міська рада Сміли відмовилась розглянути можливість перейменування вулиці "єдинороски" Терешкової на честь загиблих у війні
Міська рада Сміли відмовилась розглянути можливість перейменування вулиці "єдинороски" Терешкової на честь загиблих у війні
Ігор Терехов: «Ще до замаху ми сиділи втрьох: я, Кернес і Димент. Раптом Гена сказав: «Ну що, будемо з Ігоря мера робити?»
Ігор Терехов: «Ще до замаху ми сиділи втрьох: я, Кернес і Димент. Раптом Гена сказав: «Ну що, будемо з Ігоря мера робити?»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Бренд BBluv представляє функціональні гаджети для батьків

Сучасні гаджети економлять час і забезпечують повноцінний догляд за маленькими дітьми. Бренд BBluv пропонує великий вибір пристроїв для створення сприятливого клімату в квартирі, приладів для вимірювання ваги і температури тіла дитини, радіо- і відеоняні і інших інноваційних гаджетів, покликаних полегшити життя молодих батьків. Пропонуємо огляд популярних моделей.

Зволожувач повітря

Основне призначення приладу - зволоження повітря за регульованими параметрами. Пристрій забезпечує сприятливий мікроклімат в приміщенні і запобігає пересихання слизових, дозволяючи дитині вільно дихати.

Зволожувачі повітря поділяються на 3 категорії: традиційні, парові і ультразвукові. Щоб домогтися максимального ефекту, рекомендується вибирати багатофункціональні моделі. Наприклад, ультразвуковий зволожувач / очищувач 3-in-1 бренду BBluv оснащується таймером (1-4 години) і інтелектуальними датчиками, що контролюють підтримку оптимального рівня вологості (40-95%) за допомогою високочастотної вібрації. Продуктивність енергозберігаючої тихої моделі розрахована на дитячу кімнату до 50м2.

Спокійний сон новонародженого залежить не тільки від мікроклімату, але і від освітлення в кімнаті. Завдання світильника або нічника - створити приємний приглушене світло, який допоможе малюкові швидко заснути. Урізноманітнити інтер'єр дитячої кімнати допоможе нічник-карусель від бренду Trousselier: включення світла супроводжується рухом циліндра-проектора з барвистими фігурками. Модель безпечна для дітей і працює через блок живлення 12V.

Дитячі ваги

Компанія BBluv пропонує великий вибір дитячих ваг з вбудованим електронним механізмом і знімним лотком. Моделі представлені в декількох відтінках. Деякі гаджети підтримують функцію зважування дитини з додатковими предметами (іграшки, підгузки, одяг і т. Д.).

Відео- й радіоняні

Гаджет контролює поведінку немовляти в режимі реального часу. Батькам не обов'язково постійно бути присутнім в кімнаті дитини: пристрій передає всі звуки, що видаються малюком під час сну або неспання. Один блок приладу знаходиться біля ліжечка, інший - біля дорослого. Рекомендується вибирати пристрої з можливістю ведення нічної зйомки і роботи з декількома джерелами живлення - такі моделі є в лінійках бренду BBluv.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також