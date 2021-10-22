Pfizer заявила про 90%-ву ефективність вакцини від ковіду для дітей 5-11 років

Дослідження компанії Pfizer показало, що вакцинація дітей у віці від 5 до 11 років виявилася безпечною і на 90% ефективною.

Як повідомляє Associated Press, у дослідженні Pfizer брали участь понад 2 тис. дітей у віковій групі 5-11 років, яким ввели або дві дози плацебо, або вакцину в низьких дозах. Кожна доза становила третину від кількості, яку отримують підлітки і дорослі.

Крім того, у маленьких дітей, які отримували щеплення з низькими дозами, рівень антитіл, що борються з коронавірусом, був такий же високий, як і у підлітків і молодих людей, які отримували щеплення.

Раніше цього тижня Pfizer повідомила, що щеплення її протиковідним препаратом виявилося на 93% ефективним для запобігання госпіталізації серед 12-18-річних.

Очікується, що вакцинація 28 млн. дітей у США почнеться на початку листопада.