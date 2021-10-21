Станом на 19 годину на вокзалі “Київ Пасажирський” за день вакцинувалися від ковіду 193 особи. Про це повідомляє кореспондент LB.ua, який перебуває на залізничному вокзалі столиці.

“Той хто зголосився вакцинуватися, але не встигав по часу, ми після вакцинації на вокзалі відправляли таких пасажирів наступними поїздами. Але це не постійно таке буде (відправлятимуть на наступних поїздах - LB.ua), і лише для тих, хто вакцинувався. Сьогодні наші працівники працюють з 5 ранку, за що я їм вдячний”, - розповів LB.ua керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський.

Нагадаємо, сьогодні почали діяти нові правила міжрегіональних перевезень - тепер для подорожі необхідно мати ковід-сертифікат. За першу половину доби 18 пасажирів не пустили в поїзди через відсутність ковід-сертифікатів або тестів.

На вокзалі розгорнуті 2 пункти вакцинації - на 1-й платформі та на 14-й платформі до аеропорту “Бориспіль”.

Також розгорнуті 2 пункти тестування: перший розташований у холі вокзалу ”Київ-пасажирський”, другий - між вокзалом “Південний” та 14 колією. Вартість тестування - 350 грн.

Вакцинують трьома вакцинами на вибір: Файзер, Астразенека та КоронаВак.

Провідникам роздали алгоритм дії - як виглядають сертифікати, щоб уникнути плутанини та спроб пасажирів обійти обмеження.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Наразі відомо принаймні про один конфлікт, який стався через нові правила пасажирських перевезень, Так, у поїзді сполученням Київ-Рахів пасажир штовхнув провідника і пройшов до вагону. На місце викликали поліцію. Чоловіка зняли з потягу.

Ще п'ятьом людям відмовили у вакцинації, бо вони перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Про інші конфлікти за участі пасажирів наразі не відомо. Поїздні бригади кажуть, що готувались до гіршої ситуації.

Провідники виходять в рейс при наявності у них вакцинації або з тестом на ковід.

Наразі відомо про те, що невелика частина пасажирів через нові правила здала квитки. Разом з тим поїзди вирушають у рейси переважно заповнені.

Нагадаємо, 11 жовтня Кабінет Міністрів посилив правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий " або "червоний" рівень епіднебезпеки. Як у водіїв, так і у пасажирів вимагатимуть наявність документів, які б підтверджували їхню COVID-безпечність.