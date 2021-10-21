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Канікули у школах Києва можуть затягнутися, - КМДА

Завтра штаб розгляне посилення карантинних заходів у Києві.

Канікули у школах Києва можуть затягнутися, - КМДА
Фото: pravda.com.ua

На завтра, 22 жовтня, заплановане засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації, на якому розглядатимуть питання продовження канікул у школах й дошкільних навчальних закладах.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає РБК-Україна.

За словами Поворозника, завтра штаб розгляне посилення карантинних заходів у Києві. Що стосується транспорту - КМДА не планує його закривати, він продовжить роботу у звичному режимі.

"Ми точно завтра будемо обговорювати це питання. Зараз точно не можу дати якусь більш конкретну інформацію. Транспорт ми точно не будемо закривати, він буде працювати в звичному для себе режимі. У нас є на сьогодні приклади, які вже діють в Україні, в частині роботи установ та організацій. Ми проаналізуємо найкращі варіанти і будемо точно їх застосовувати, зокрема і світову практику", - розповів перший заступник голови КМДА.

"Я не виключаю прийняття рішення про продовження канікул", - додав Поворозник.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко попередив, що у місті скоро введуть "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запропонувала Міністерству освіти і науки почати осінні канікули на тиждень раніше - з 18 жовтня, а не 25 жовтня. На думку чиновників, це дозволить стримати активний епідпроцес. Скільки триватимуть осінні канікули, за словами голови МОЗ Віктора Ляшка, залежатиме від розвитку ситуації з коронавірусом.

Однак, київська влада вирішила відправляти школярів на канікули за графіком - 25 жовтня.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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