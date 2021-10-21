Україна побила рекорд добової кількості випадків COVID-19

У середу, 20 жовтня, в Україні зафіксували 22 415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це абсолютний рекорд за весь час пандемії, попередній максимум зафіксували на початку квітня, і він становив 20341 випадок.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Найбільша кількість випадків прийшлася на Житомирську (1562), Одеську (1528), Львівську (1388), Запорізьку (1355), Харківську (1319) та Дніпропетровську (1308) області. В столиці України добова захворюваність сягнула 1192 випадків.
Загалом в Україні було госпіталізовано 4892 хворих, 546 осіб померло. Від ковіду вилікувались 8036 людей.
|Регіон
|Підтверджені
|Зареєстровано померлих
|Одужали
|Активні хворі
|всього
|за добу
|всього
|за добу
|всього
|за добу
|Всього
|на 100 тис. нас.
|Україна
|2701600
|22415
|62389
|546
|2352835
|8036
|286376
|751,9
|м. Київ
|247698
|1192
|5780
|39
|225328
|232
|16590
|559,5
|Вінницька
|80402
|462
|1914
|10
|73430
|190
|5058
|328,6
|Волинська
|72666
|436
|1386
|18
|63814
|271
|7466
|724,7
|Дніпропетровська
|169882
|1308
|5309
|45
|145119
|1020
|19454
|614,8
|Донецька
|117336
|1058
|2981
|68
|99158
|368
|15197
|809,2
|Житомирська
|106014
|1562
|2207
|18
|92287
|263
|11520
|957,1
|Закарпатська
|66595
|319
|1701
|4
|61738
|50
|3156
|251,9
|Запорізька
|130199
|1355
|2977
|16
|108570
|184
|18652
|1110,3
|Івано-Франківська
|97924
|861
|2338
|14
|89582
|87
|6004
|439,7
|Київська
|142906
|728
|3076
|24
|130663
|449
|9167
|514,5
|Кіровоградська
|23354
|156
|933
|5
|20662
|47
|1759
|189,5
|Луганська
|43440
|819
|1389
|20
|31570
|345
|10481
|1558,8
|Львівська
|167573
|1388
|4333
|41
|141266
|396
|21974
|876,6
|Миколаївська
|79792
|410
|2137
|15
|73023
|144
|4632
|415,2
|Одеська
|176164
|1528
|3701
|27
|146335
|88
|26128
|1100,7
|Полтавська
|90816
|996
|2105
|20
|81110
|294
|7601
|550,3
|Рівненська
|93904
|705
|1436
|10
|85128
|537
|7340
|637,6
|Сумська
|96042
|1100
|1675
|26
|83346
|467
|11021
|1036,8
|Тернопільська
|84673
|787
|1482
|5
|76093
|335
|7098
|685,2
|Харківська
|191206
|1319
|4433
|34
|159876
|715
|26897
|1015,2
|Херсонська
|54596
|1143
|1561
|41
|40110
|261
|12925
|1262,4
|Хмельницька
|106039
|1002
|2213
|12
|93938
|443
|9888
|790,5
|Черкаська
|94831
|469
|1490
|8
|84516
|249
|8825
|743,6
|Чернівецька
|100452
|578
|2282
|10
|85945
|204
|12225
|1358,7
|Чернігівська
|67096
|734
|1550
|16
|60228
|397
|5318
|539,2
Нагадаємо, що поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, а новий спалах оглядачі визнали у вересні. У жовтні Україна увійшла до світових лідерів за добовою смертністю від COVID-19.
З 15 жовтня перший регіон України - Херсонська область - увійшов до "червоної" зони адаптивного карантину. З 18 жовтня до нього приєдналися ще чотири: Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.
З 23 жовтня у "червону" зону увійде Сумська область.