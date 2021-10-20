​Кличко заявив, що Київ на порозі "червоної" зони

Через різке погіршення ситуації з розповсюдженням коронавірусу ліжка в лікарнях Києва стрімко заповнюються. Столиця - на порозі червоної зони.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він повідомив, що за минулу добу в Києві - понад 1 тисяча нових хворих та 29 летальних випадків. Понад 500 людей потрапили в лікарні. Більшість із них - у важкому стані. 98% госпіталізованих до лікарень - не щеплені. Помирають, в абсолютній переважності, не вакциновані пацієнти.

"Сьогодні єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу та уникнути найсуворіших обмежень - масова вакцинація. Я закликаю киян і всіх українців іти й щеплюватися. Вакцина є. Пункти вакцинації працюють. Тому не слухайте дику пропаганду антивакцинаторів!", - закликав Віталій Кличко.

Міський голова наголосив на важливості не допустити колапсу медичної системи, яка може не впоратися з надто великою кількістю хворих.

"Пам’ятайте: вірус блокує повноцінне життя. І вибір у нас невеликий: або вакцинація, або - ізоляція!", - додав він.

Раніше сьогодні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що "червона" зона може збільшитися, але повного локдауну у всій країні не буде.

Нині в "червоній" зоні перебувають п’ять областей: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська.

Як повідомляли, Україна вийшла на четверте місце у світі та третє в Європі за добовою смертністю від COVID-19.