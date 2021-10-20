Україна вийшла на четверте місце у світі та третє в Європі за добовою смертністю від COVID-19

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Станом на ранок 20 жовтня у світі зареєстрували 412 754 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7209 осіб.

Про це свідчать дані на Worldometers, інформує "Цензор.НЕТ".

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 242 335 622 випадки інфікування, з них 412 754 - лише за минулу добу. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 4 928 965 осіб, з них 7209 за минулу добу.

Уп'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас, Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 4-ту і 3-тю позицію відповідно.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 18 912 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізовано за добу 5468 осіб, 495 пацієнтів померли. Одужали 7 605 осіб.

94,2% українців, госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня, не були вакциновані.

За прогнозами Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE), цього тижня Україна поб'є рекорд нових випадків COVID-19. Водночас, головний санлікар Ігор Кузін вважає, що спад осінньої хвилі може початися в листопаді.