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США хочуть покарати "Газпром" за порушення санкцій

Як саме планують покарати російську компанію, наразі не повідомляється.

США хочуть покарати "Газпром" за порушення санкцій
Фото: EPA/UPG

Міністерство фінансів США готове співпрацювати з Конгресом, щоб притягнути до відповідальності російський "Газпром" за порушення санкційного режиму.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо під час виступу в сенаті, повідомляє “Українська правда”.

Адеємо відповів на критику одного з сенаторів, який запитав, чому відомство не запроваджує санкції проти "Північного потоку-2". Заступник міністра фінансів США також не уточнив, як саме планують покарати російську компанію.

Видання зазначає, що Адеємо ухилився від прямого запитання, чому адміністрація США не запровадила санкції проти Nord Stream 2.

"Ми віддані тому, щоб залучити "Газпром" до відповідальності за його діяльність, яка порушує наші санкції", - сказав Адеємо.

Нагадаємо, компанія-оператор Nord Stream 2 заповнила газом першу нитку трубопроводу "Північний потік - 2". Однак, для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація.

13 вересня німецький регулятор почав сертифікацію "Північного потоку - 2". Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців. Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців. Після того як Федеральне мережеве агентство отримає висновок Брюсселя, у нього буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення про сертифікацію газопроводу.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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