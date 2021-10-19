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В НАТО попереджають, що Росія загрожує стабільності Грузії, Молдови та України

"Грузія і НАТО стурбовані політикою безпеки Росії".

В НАТО попереджають, що Росія загрожує стабільності Грузії, Молдови та України
Хав'єр Коломина

Спеціальний представник генерального секретаря НАТО по країнам Південного Кавказу і Центральної Азії Хав'єр Коломина заявив, що Росія своїми діями створює загрозу збереженню стабільності в регіоні.

Про це він сказав після зустрічі з міністром закордонних справ Грузії Давидом Залкаліані, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Грузія і НАТО стурбовані політикою безпеки Росії. У цьому регіоні Росія часто використовує загрозу застосування сили і створює загрозу збереженню стабільності як в Грузії, так і в інших країнах регіону, наприклад, в Україні і Республіці Молдова", - сказав Хав'єр Коломина.

Нагадаємо, вчора речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ України до НАТО - "це сценарій, який виходить за червоні лінії національних інтересів Росії.

"Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", - наголосив Пєсков.

Напередодні у міністерстві оборони США заявили, що глава Пентагону Ллойд Остін під час візиту до Києва підтвердить перспективи вступу України в НАТО.

Окрім того, стало відомо про рішення Росії закрити представництво при НАТО.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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