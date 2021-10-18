Латвія запроваджує локдаун з 21 жовтня

Латвія з 21 жовтня запроваджує суворі обмеження у зв'язку з швидким поширенням коронавірусу. Локдаун триватиме 4 тижні - до 15 листопада.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Як повідомив прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш, таке рішення було ухвалене через низькі темпи вакцинації в країні.

"Багатьом може здатися незрозумілим, чому у нас це є, а в Данії та Ірландії по-іншому. Причина в тому, що процес вакцинації не пішов належним чином", - сказав прем'єр.

На період локдауну всі магазини, за винятком крамниць з товарами першої необхідності, не працюватимуть. Будуть доступні тільки найнеобхідніші послуги. Також планується ввести комендантську годину з 20:00 до 5:00.

Шкільні канікули триватимуть тиждень, а після них всі учні, крім 1-3 класів, вчитимуться віддалено. При цьому з 1 листопада тільки 1-3 класи відновлять повноцінне навчання, а інші класи навчатимуться віддалено до 15 листопада.

Рішення про оголошення локдауну ще має бути затверджене 19 жовтня на засіданні уряду.

Латвія перебуває на першому місці в світі за зростанням захворюваності на коронавірус. За останній тиждень число нових випадків COVID-19 збільшилася на 49%.