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Прем'єр Іспанії пообіцяв криміналізувати проституцію

Покарання за торгівлю тілом скасували в Іспанії 26 років тому.

Прем'єр Іспанії пообіцяв криміналізувати проституцію
Фото: http://www.liveinternet.ru

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв криміналізувати проституцію в країні.

Виступаючи перед прихильниками після триденного з'їзду його Соціалістичної партії у Валенсії, Санчес сказав, що це заняття "поневолює" жінок, передає ВВС.

Проституція була декриміналізована в Іспанії у 1995 році, а у 2016 році ООН оцінила секс-індустрію країни в 3,7 млрд євро.

Однак інший звіт, опублікований у 2009 році, припускає, що ця цифра може сягати 39%, а у дослідженні ООН 2011 року Іспанія фігурує як третій за величиною центр проституції у світі, після Таїланду та Пуерто-Рико.

Зараз проституція в Іспанії не регулюється. Покарання для тих, хто пропонує платні сексуальні послуги за власним бажанням, не передбачено, якщо це не відбувається у громадських місцях. Однак сутенерство або посередництво між секс-працівницею та потенційним клієнтом є незаконним.

Вважається, що повіями в країні працюють близько 300 тисяч жінок.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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