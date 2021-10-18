Тисячі сальвадорців протестували проти президента та біткойна

Кілька тисяч сальвадорців пройшлися маршем по столиці республіки – Сан-Сальвадору – протестуючи проти політики президента Найіба Букела, зокрема - проти звільнення суддів Верховного суду, а також проти біткойна як платіжного засобу.

Про це пише Deutsche Welle.

За оцінками місцевих ЗМІ, в марші взяли участь не менше ніж 4 тисячі протестувальників. Недалеко від головної площі міста вони підпалили ляльку, що зображала 40-річного президента.

Демонстранти, серед яких були феміністські групи, правозахисні організації, прихильники захисту навколишнього середовища і члени політичних партій, вигукували гасла і несли плакати з написами "Біткойни - це шахрайство", "Ні диктатурі", "Демократія не обговорюється, вона захищається" і "Досить авторитаризму".

Нагадаємо, у вересні Сальвадор став першою у світі країною, в якій криптовалюта біткойн отримала статус офіційного платіжного засобу нарівні з доларом США. Розраховуватися нею можна за всі товари та послуги.

Економіка Сальвадору сильно залежить від грошей, які відсилають додому заробітчани. За даними Світового банку, у 2019 році такі перекази становили 6 млрд доларів - приблизно п'яту частину ВВП Сальвадору.

Біткойн зараз коштує близько 35 тисяч доларів, хоча ще у квітня на піку вартості за одну "монету" давали майже 65 тисяч доларів.