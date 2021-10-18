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Посол Франції поїхав із Білорусі на вимогу Мінська

"МЗС Білорусі зажадав, щоб посол покинув країну до 18 жовтня".

Посол Франції поїхав із Білорусі на вимогу Мінська
Фото: wikipedia.org

Посол Франції в Білорусі Ніколя де Буян де Лакост у неділю покинув білоруську територію на вимогу Мінська.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на французьку радіостанцію RFI.

Французькі дипломати розповіли, що посол перед від'їздом попрощався зі співробітниками.

"МЗС Білорусі зажадав, щоб посол покинув країну до 18 жовтня", - цитують паризькі ЗМІ слова неназваного французького дипломата.

Нагадаємо, 7 жовтня Європейський парламент ухвалив жорстку резолюцію по Білорусі, в якій закликав розширити санкції проти білоруської влади, а також секторів білоруської економіки. Раніше ЄС також анонсував візові обмеження для білоруських чиновників.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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