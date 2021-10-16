У Польщі вважають, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю затягнеться

Голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Сольох прогнозує, що криза на польсько-білоруському кордоні триватиме довше, ніж декілька місяців.

Про це повідомляє "Польське радіо".

У четвер Сейм схвалив спеціальний закон у справі побудови паркану на кордоні з Білоруссю. Це має пришвидшити адміністративний процес, пов'язаний з реалізацією інвестицій. Акт передбачає, що це буде "міцна і висока огорожа, обладнана системою моніторингу та датчиками виявлення руху".

Сольох зазначив, що будівництво споруди є "відповіддю на агресію іншої країни".

"Передбачаємо, що ця криза буде тривати довго. Тому була підтримка ідеї зміцнення кордону. Слід відверто сказати, що ми маємо справу із агресією іншої держави проти нас. Це агресія держави, за якою стоїть теж Росія. Ситуація на кордоні дуже небезпечна. Тимчасове огородження, що було встановлене на кордоні, необхідно поліпшити", - сказав він.

Сольох припустив, що політичне вирішення конфлікту шляхом тиску з боку міжнародного співтовариства на білоруську владу потребує часу.

"Найважливіше будувати спільну позицію у межах НАТО та Європейського Союзу. Бо з 2015 ЄС має дещо інший досвід з міграцією. Нині йдеться про два чинники: міграційний тиск і потенційно новий маршрут, а також те, що у це настільки глибоко залучена інша держава", - пояснив він.

Нагадаємо, на польсько-білоруському кордоні побудують постійну огорожу, що матиме також сучасні електронні та телекомунікаційні датчики і камери. З міркувань безпеки технічні деталі інвестиції є конфіденційними. Загальну вартість проєкту оцінили в 1,6 млрд злотих.