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Китай відправив на свою космічну станцію новий екіпаж з піврічною місією

Це рекордний за тривалістю космічний політ для КНР. 

З китайського космодрому Цзюцюань стартував корабель "Шеньчжоу-13" з трьома тайконавтами на борту. Вони стануть другим екіпажем нової китайської орбітальної станції та залишатимуться в космосі рекордні для КНР шість місяців.

Як повідомляє "Сіньхуа", 55-річний, Чжай Чжиган, 41-річна Ван Япін та 41-річний Є Гуанфу пів року знаходитимуться на борту базового модуля орбітальної станції "Тяньхе".

Після виходу на орбіту космічний корабель в автоматичному режимі стикується з основним модулем "Тяньхе" і створить орбітальний комплекс з ним і вантажними кораблями "Тяньчжоу-2" і "Тяньчжоу-3". Після цього тайконавти перемістяться з борта корабля "Шеньчжоу-13" в основний модуль і будуть знаходитися на орбіті протягом шести місяців, де працюватимуть і житимуть за графіком, синхронізованим з режимом наземних служб.

Є Гуанфу, Чжай Чжиган та Ван Япін
Фото: chinaview.cn
Є Гуанфу, Чжай Чжиган та Ван Япін

Запуск "Шеньчжоу-13" відбувся за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2F".

Нагадаємо, що основний модуль китайської станції "Тяньхе" було запущено 29 квітня 2021 року. Пізніше заплановано відправити в космос два лабораторні модулі "Веньтянь" і "Ментянь" та завершити будівництво станції у 2022 році.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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