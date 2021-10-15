У мечеті на півдні Афганістану пролунали вибухи: понад 30 загиблих, 90 поранених

Очікується, що відповідальність за вибухи візьме місцеве відділення ІДІЛ.

Під час п'ятничної молитви в шиїтській мечеті у місті Кандагар на півдні Афганістану пролунали вибухи, у результаті яких загинуло понад 30 людей.

Ще 90 отримали поранення, пише bbc.com.

Причини вибуху наразі точно не відомі, але є підозри, що це терорист-смертник.

Свідки повідомили про три вибухи, зокрема один біля вхідних дверей і ще один у місці, де вмиваються віряни.

П’ятнична молитва – найчисельніша зустріч тижня, коли мечеть була повна людей. Так, на місце вибуху прибуло, як мінімум, 15 машин швидкої допомоги.

Як повідомив Reuters, спецназ талібів забезпечив безпеку території теракту і закликав людей здати кров, щоб допомогти жертвам.

Очікується, що місцеве відділення терористичої групи “Ісламська держава” – “ІД Хорасан” візьме відповідальність за вибухи.

Нагадаємо, минулої п’ятниці, 8 жовтня у результаті вибуху у шиїтській мечеті міста Кундуз на півночі Афганістану загинуло від 43 до 70 осіб. Відповідальність за теракт взяла “Ісламська держава”.