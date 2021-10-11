Делегація США провела переговори з талібами

Делегація США 9 і 10 жовтня провела переговори з представниками радикального ісламістського руху "Талібан".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У пресслужбі Держдепартаменту зазначили, що переговори були "відкритими і професійними". Крім того, вони відбулися в форматі особистої зустрічі.

За інформацією Вашингтона, основними темами обговорення були проблеми безпеки, боротьба з тероризмом, а також надання громадянам США, Афганістану та інших держав можливості безпечно покинути країну.

Крім того, на зустрічі обговорювалися права людини, в тому числі важливість повноцінної участі дівчат та жінок у суспільному житті країни, а також надання США гуманітарної допомоги безпосередньо населенню країни.

Зустріч в Досі стала першою після виведення військ з Афганістану. Напередодні цих переговорів в Держдепі підкреслили, що ця зустріч не означає визнання влади талібів з боку США.

Нагадаємо, у вересні таліби виявили бажання виступити перед світовими лідерами на засіданні Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Зазначимо, що в січні 2017 року президент Дональд Трамп домовився з рухом "Талібан" про повне виведення американського військового контингенту з Афганістану. В обмін на це таліби зобов'язувалися, серед іншого, боротися проти тероризму, проводити міжафганський діалог для перемир'я і мирного розв'язання кризи.

Реалізація цієї угоди стала завданням уже адміністрації Джо Байдена. У серпні на тлі виведення військ США, таліби захопили владу в країні.

Ісламістський рух "Талібан" утворився в Афганістані в 1994 році. З 1996-го по 2001 рік керував країною, в 2003 році ООН визнала рух терористичною організацією. Таліби надали притулок Усамі бін Ладену після теракту 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. За різними оцінками, ісламісти контролюють близько 70% території Афганістану, число активних бойовиків організації оцінюють у 27 тис. осіб.