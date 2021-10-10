Президента Чехії терміново госпіталізували, він у реанімації (оновлено)

Президента Чехії Мілоша Земана терміново госпіталізували у неділю, 10 жовтня одразу після його зустрічі з чинним прем’єром-міністром Андреєм Бабішем щодо результатів парламентських виборів.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на ЗМІ.

Кортеж зі швидкої та машин охорони повіз Земана до Центрального військового госпіталю Праги. Речниця лікарні підтвердила чеським ЗМІ госпіталізацію очільника країни.

Речник президента Їржі Овчачек ще не давав жодних коментарів.

Земан давно страждає невропатією нижніх кінцівок, через яку йому важко пересуватися, і цього року на всіх заходах він був в інвалідному візку. Крім того, він має проблеми зі слухом і низький тиск. В кінці вересня президент понад тиждень перебував у лікарні.

Здоров’я Земана останніми тижнями ще більше погіршилося, тому низку його планів змінювали в останній момент. Так, спершу планувалося, що він з’явиться на публіці у день виборів, але згодом речник повідомив, що президент проголосує через портативну скриньку для бюлетенів.

В неділю Земан мав з’явитися в ефірі CNN Prima News, але тепер його участь скасовано.

Оновлення 15:55. Представник медичного закладу повідомив, що Земан перебуває у реанімації, пише Радіо Свобода.

При цьому він заявив журналістам, що діагноз президента Чехії оприлюднювати не будуть.

Прессекретар президента повідомила, що у лікарні разом з ним перебувають дружина та дочка.

Нагадаємо, перемогу на парламентських виборах 8-9 жовтня у Чехії здобули опоненти чинного прем'єр-міністра Бабіша. Перше місце посіла опозиційна правоцентристська коаліція "Разом" (SPOLU). У неї 27,72% голосів.

Партія влади ANO стала другою з незначним відставанням – 27,20%. На третьому місці – ще одна опозиційна коаліція лівоцентристів "Пірати і старости" з 15,54% голосів.

Комуністична партія Чехії і Моравії (KSČM) зазнала на виборах історичного фіаско: комуністи не змогли подолати 5%-ий прохідний бар'єр, набравши лише 3,62% голосів.

Ліберальні блоки Spolu та "Пірати і старости" заявили, що готові самі сформувати уряд, відмовляючись від перемовин про коаліцію з іншими силами. Водночас Земан раніше заявив, що має намір доручити формування уряду лідеру партії, що переможе у виборах, тобто лідеру партії ANO Бабішу, оскільки переможець виборів Spolu є політичним блоком.