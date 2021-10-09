Вибори в Чехії виграла опозиція, а комуністи вперше не попали в парламент

Комуністична партія Чехії і Моравії (KSČM) зазнала історичного фіаско на парламентських виборах, які відбулися в Чехії 8-9 жовтня.

За даними підрахунку 99,62% голосів, комуністи не змогли подолати 5%-ий прохідний бар'єр, набравши лише 3,62% голосів. KSČM з часу заснування у 1990 році завжди була присутня в парламенті Чехії.

Не пройшли до парламенту і соціал-демократи, які були молодшими партнерами в коаліції з партією ANO 2011 Андрія Бабіша. Вони набрали 4,66% голосів.

Перемогу на виборах у Чехії здобули опоненти чинного прем'єр-міністра Бабіша. Перше місце посіла опозиційна правоцентристська коаліція "Разом" (SPOLU). У неї 27,72% голосів.

Партія влади ANO стала другою з незначним відставанням - 27,20%.

На третьому місці - ще одна опозиційна коаліція лівоцентристів "Пірати і старости" з 15,54% голосів.

Партія євроскептиків "Свобода і пряма демократія" набрала 9,59%.

Нагадаємо, що перед виборами в Чехії було було опубліковано документи Pandora Papers, згідно з якими прем'єр Бабіш через офшори придбав нерухомість на Французькій Рив'єрі.

Бабіш відкинув усі звинувачення, пов'язані з цим розслідуванням.