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Польських військових обстріляли з території Білорусі

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. 

Польських військових обстріляли з території Білорусі
Фото: EPA/UPG

Польські військові 7 жовтня потрапили під обстріл на кордон з Білоруссю. Як повідомила речниця прикордонної служби Польщі Анна Михальська, вогонь вели з боку Білорусі. 

"Білоруський патруль обстріляв військовослужбовців Війська Польського, які патрулюють з нами кордон. Ймовірно, це були холості патрони. Ні з ким нічого не сталося. Це могли бути навмисно холості постріли. Провокацій стає все більше і більше", - цитує Михальську Радіо Польща.

Анна Михальська також представила дані про спроби незаконного перетину кордону. У січні була одна спроба, то ж - в лютому, в березні - дві. У квітні - 61, в травні - 8, в червні - 77. З липня тиск посилився: зафіксовано 242 спроби. У серпні було зафіксовано 3 510 спроб, у вересні - понад 7 500, а з початку цього місяця - понад 3 200.

Всього з початку року зафіксовано більше 15 тисяч спроб незаконного перетину кордону РП і, відповідно, ЄС на польській ділянці. Затримано 1800 мігрантів. За даними Прикордонної служби Польщі, частина мігрантів прибуває через Білорусь з Росії.

У зв'язку з інцидентами на польсько-білоруському кордоні в МЗС Польщі викликаний повірений у справах Білорусі у Польщі.

Нагадаємо, раніше польські прикордонники повідомляли, що білоруські спецслужби видають нелегальним мігрантам, які намагаються потрапити до Польщі, уніформу білоруських військових. Це може свідчити про підготовку до провокацій на кордоні.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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