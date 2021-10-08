Польських військових обстріляли з території Білорусі

Польські військові 7 жовтня потрапили під обстріл на кордон з Білоруссю. Як повідомила речниця прикордонної служби Польщі Анна Михальська, вогонь вели з боку Білорусі.

"Білоруський патруль обстріляв військовослужбовців Війська Польського, які патрулюють з нами кордон. Ймовірно, це були холості патрони. Ні з ким нічого не сталося. Це могли бути навмисно холості постріли. Провокацій стає все більше і більше", - цитує Михальську Радіо Польща.

Анна Михальська також представила дані про спроби незаконного перетину кордону. У січні була одна спроба, то ж - в лютому, в березні - дві. У квітні - 61, в травні - 8, в червні - 77. З липня тиск посилився: зафіксовано 242 спроби. У серпні було зафіксовано 3 510 спроб, у вересні - понад 7 500, а з початку цього місяця - понад 3 200.

Всього з початку року зафіксовано більше 15 тисяч спроб незаконного перетину кордону РП і, відповідно, ЄС на польській ділянці. Затримано 1800 мігрантів. За даними Прикордонної служби Польщі, частина мігрантів прибуває через Білорусь з Росії.

У зв'язку з інцидентами на польсько-білоруському кордоні в МЗС Польщі викликаний повірений у справах Білорусі у Польщі.

Нагадаємо, раніше польські прикордонники повідомляли, що білоруські спецслужби видають нелегальним мігрантам, які намагаються потрапити до Польщі, уніформу білоруських військових. Це може свідчити про підготовку до провокацій на кордоні.