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У районі Токіо стався найсильніший за 10 років землетрус, постраждали понад 30 осіб

Магнітуда підземних поштовхів сягнула 5,9.

У районі Токіо стався найсильніший за 10 років землетрус, постраждали понад 30 осіб

Потужний землетрус, який стався ввечері 7 жовтня в районі столиці Японії Токіо, був найсильнішим за останнє десятиріччя. Внаслідок землетрусу постраждали щонайменше 32 людини.

Про це повідомляє японське інформагентство Kyodo.

За даними агентства, сьогодні вранці знову сталися підземні поштовхи, в результаті чого була порушена робота метро. Багато пасажирів нічних поїздів опинилися в скрутному становищі, тому що рейси швидкісних експресів та 16 місцевих залізничних ліній було скасовано.

Землетрус стався вчора о 22:41 за місцевим часом. Його магнітуда сягнула 5,9. Люди в центрі Токіо вперше за 10 років відчували настільки сильні поштовхи.

Нагадаємо, в березні 2011 року в Японії стався землетрус магнітудою до 9,1, який спричинив цунамі. У результаті катастрофи загинули 16 тис. осіб, ще 6 тис. постраждали. Удар цунамі спровокував аварію на АЕС "Фукусіма-1", де сталося кілька вибухів і витік радіації.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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