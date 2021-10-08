Потужний землетрус, який стався ввечері 7 жовтня в районі столиці Японії Токіо, був найсильнішим за останнє десятиріччя. Внаслідок землетрусу постраждали щонайменше 32 людини.

Про це повідомляє японське інформагентство Kyodo.

За даними агентства, сьогодні вранці знову сталися підземні поштовхи, в результаті чого була порушена робота метро. Багато пасажирів нічних поїздів опинилися в скрутному становищі, тому що рейси швидкісних експресів та 16 місцевих залізничних ліній було скасовано.

Землетрус стався вчора о 22:41 за місцевим часом. Його магнітуда сягнула 5,9. Люди в центрі Токіо вперше за 10 років відчували настільки сильні поштовхи.

Нагадаємо, в березні 2011 року в Японії стався землетрус магнітудою до 9,1, який спричинив цунамі. У результаті катастрофи загинули 16 тис. осіб, ще 6 тис. постраждали. Удар цунамі спровокував аварію на АЕС "Фукусіма-1", де сталося кілька вибухів і витік радіації.