У Конгресі США закликають Байдена запровадити санкції проти Nord Stream 2

У заяві наголошується, що Росія вже зараз агресивно використовує газ як зброю.

Адміністрація Президента США Джо Байдена має негайно застосувати санкції проти компанії-оператора Nord Stream 2 через створення Росією штучного дефіциту газу на європейському ринку.

Про це заявив конгресмен-республіканець Майкл Мак-Кол, який є заступником голови Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США.

Такі дії, за словами політика, мають на меті прискорення сертифікації газопроводу "Північний потік-2". Таким чином Росія вже зараз агресивно використовує газ як зброю.

"Президент Байден і канцлер Меркель зобов’язалися вжити заходів, якщо Росія спробує використати енергетику як зброю. Тим не менше, обидва закривають очі на навмисні зусилля путінського режиму з метою тиску на Європу, щоби вона прискорила процес сертифікації російського газопроводу Nord Stream 2", - наголосив Маккол у поширеній заяві.

Він підкреслив, що Росія при цьому маніпулює європейським ринком газу та наближає важку енергетичну кризу на континенті.

"Якщо Адміністрація Байдена не зможе негайно скасувати відмову від критично важливих санкцій проти Nord Stream 2 й зупинити проєкт газопроводу, вона подарує російському президентові ще одну потужну зброю згубного впливу, яка буде застосована проти України та інших наших європейських партнерів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, компанія-оператор Nord Stream 2 AG раніше заявила, що першу нитку газопроводу "Північний потік-2" почали заповнювати газом для випробувань. Однак, для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація.

13 вересня німецький регулятор почав сертифікацію "Північного потоку - 2". Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців. Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців. Після того як Федеральне мережеве агентство отримає висновок Брюсселя, у нього буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення про сертифікацію газопроводу.

Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль назвала "далекою від реальності" інформацію про те, що російський "Газпром" планує розпочати подачу природного газу "Північним потоком-2" вже з жовтня. Вона нагадала, що запуск газопроводу неможливий без сертифікації його як незалежного оператора газотранспортної системи.