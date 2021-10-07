Європарламент закликав розширити санкції проти Білорусі

У заяві, серед іншого, висловлено солідарність з країнами ЄС, які постраждали від гібридних атак Білорусі.

Європейський парламент в четвер ухвалив жорстку резолюцію по Білорусі, в якій закликав розширити санкції проти білоруської влади, а також секторів білоруської економіки.

Документ, опублікований на сайті Європарламенту, підтримали 506 депутатів, проти висловились 29.

Як наголошується в документі, депутати Європарламенту висловили жаль з приводу того, що "запроваджені ЄС економічні санкції лише частково вплинули на режим Лукашенка".

Вони закликали країни Євросоюзу "і далі посилювати адресні економічні санкції, зосередивши увагу на ключових білоруських секторах, і невідкладно просувати п'ятий пакет санкцій проти білоруських фізичних і юридичних осіб, що беруть участь в нескінченних репресії".

Європарламентарі також закликали до "беззастережної підтримки білоруської демократичної опозиції в організації вільних і справедливих виборів під міжнародним наглядом".

Вони також засудили відносини між керівництвом Білорусі і РФ.

У заяві також висловлено солідарність з країнами ЄС, які постраждали від гібридних атак Білорусі.

Нагадаємо, 16 вересня Європейський парламент схвалив жорстку резолюцію про стан відносин з Росією.