Європарламент закликав розширити санкції проти Білорусі

Європейський парламент в четвер ухвалив жорстку резолюцію по Білорусі, в якій закликав розширити санкції проти білоруської влади, а також секторів білоруської економіки.
Документ, опублікований на сайті Європарламенту, підтримали 506 депутатів, проти висловились 29.
Як наголошується в документі, депутати Європарламенту висловили жаль з приводу того, що "запроваджені ЄС економічні санкції лише частково вплинули на режим Лукашенка".
Вони закликали країни Євросоюзу "і далі посилювати адресні економічні санкції, зосередивши увагу на ключових білоруських секторах, і невідкладно просувати п'ятий пакет санкцій проти білоруських фізичних і юридичних осіб, що беруть участь в нескінченних репресії".
Європарламентарі також закликали до "беззастережної підтримки білоруської демократичної опозиції в організації вільних і справедливих виборів під міжнародним наглядом".
Вони також засудили відносини між керівництвом Білорусі і РФ.
У заяві також висловлено солідарність з країнами ЄС, які постраждали від гібридних атак Білорусі.
Нагадаємо, 16 вересня Європейський парламент схвалив жорстку резолюцію про стан відносин з Росією.