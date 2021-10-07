Онука Муссоліні перемогла на виборах у Римі

Ракеле Муссоліні цього року стала найуспішнішим і найпопулярнішим кандидатом у столиці Італії.

Онука колишнього італійського диктатора Беніто Муссоліні Ракеле набрала найбільшу кількість голосів на муніципальних виборах у Римі, які відбулися 3-4 жовтня.

За 47-річну Ракеле Муссоліні проголосували 8,2 тисячі виборців, повідомляє Euronews.

Онука диктатора стане муніципальним депутатом від правої партії "Брати Італії".

На минулих виборах 2016 рок вона також виграла, набравши всього 657 голосів. У 2021 році вона стала найуспішнішим і найпопулярнішим кандидатом у столиці Італії.

Диктатор Беніто "Дуче" Муссоліні незважаючи на союз з Адольфом Гітлером досі популярний серед багатьох італійців, які вважають, що він модернізував країну до співпраці з нацистським фюрером.

Окрім Ракеле, у лавах "Братів Італії" перебуває також правнук диктатора - Чезаре Муссоліні. У 2019-му він брав участь у виборах до Європарламенту.

Зведена сестра Ракеле - Алессандра Муссоліні - ексдепутат Європарламенту від партії Сильвіо Берлусконі "Вперед, Італія".