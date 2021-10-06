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Поліція Київщини оголосила в розшук трьох школярів

Трьома днями раніше учні домовлялись про втечу до лісу.

Поліція Київщини оголосила в розшук трьох школярів
Фото: Сергей Нужненко

Поліція Київської області розшукує трьох хлопців, які втекли зі школи, не повідомивши нікому про своє можливе місцезнаходження. Кількома днями раніше діти домовлялись про втечу до лісу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Поліція розшукує Польського Дмитра 2009 р.н., Штикова Максима 2009 р.н., та Мостіпана Дмитра 2008 р.н. 

Сьогодні до поліції Кагарлика надійшло повідомлення від директора школи про те, що близько 11 години ранку хлопці пішли з учбового закладу. 

Поліція встановила, що 3 дні тому учні домовлялись про втечу до лісу. З’ясували також, що після втечі зі школи діти зайшли до оселі одного із товаришів, перевдягнулись у брудний одяг, взяли ліхтарики та вирушили у невідомому напрямку. 

Наразі поліція Київщини проводить активні розшукові заходи для встановлення місцезнаходження дітей. 

На розшук неповнолітніх залучені поліцейські, оперативники карного розшуку, працівники ювенальної превенції, спецпризначенці та кінологи. До пошуків залучено також громадськість та мисливців з тепловізорами. 

Поліція просить в разі наявності інформації щодо місця перебування дітей повідомляти на спецлінію 102 або до Кагарлицького відділення поліції Обухівського РУП.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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