ПАР хоче досліджувати Антарктику за допомогою українського криголама "Джеймс Кларк Росс"

ПАР зацікавлена у проведенні спільних з Україною досліджень в Антарктиці.

Південно-Африканська Республіка зацікавлена у проведенні спільних з Україною досліджень в Антарктиці, зокрема з використанням можливостей нового українського науково-дослідного криголаму "Джеймс Кларк Росс".

Як повідомляє Міністерство освіти України, про це заявив посол ПАР в Україні Андре Йоганнес Гроеневальд під час зустрічі з першим заступником Міністра освіти і науки України Андрієм Вітренком 5 жовтня.

Зі свого боку Андрій Вітренко зазначив, що для розширення можливостей щодо наукового потенціалу обох країн Україна "готова обмінюватися та проводити спільні наукові дослідження у необхідних для обох сторін напрямах".

Україна купила науково-дослідне судно "Джеймс Кларк Росс" 19 серпня 2021 року після того, як у лютому президент Володимир Зеленський поспілкувався з українськими полярниками.

У вівторок, 5 жовтня, судно прибуло до Одеси.