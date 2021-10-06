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ПАР хоче досліджувати Антарктику за допомогою українського криголама "Джеймс Кларк Росс"

ПАР зацікавлена у проведенні спільних з Україною досліджень в Антарктиці.

ПАР хоче досліджувати Антарктику за допомогою українського криголама "Джеймс Кларк Росс"
Криголам "Джеймс Кларк Росс"
Фото: facebook.com/ukinukraine

Південно-Африканська Республіка зацікавлена у проведенні спільних з Україною досліджень в Антарктиці, зокрема з використанням можливостей нового українського науково-дослідного криголаму "Джеймс Кларк Росс".

Як повідомляє Міністерство освіти України, про це заявив посол ПАР в Україні Андре Йоганнес Гроеневальд під час зустрічі з першим заступником Міністра освіти і науки України Андрієм Вітренком 5 жовтня.

Зі свого боку Андрій Вітренко зазначив, що для розширення можливостей щодо наукового потенціалу обох країн Україна "готова обмінюватися та проводити спільні наукові дослідження у необхідних для обох сторін напрямах".

Україна купила науково-дослідне судно "Джеймс Кларк Росс" 19 серпня 2021 року після того, як у лютому президент Володимир Зеленський поспілкувався з українськими полярниками.

У вівторок, 5 жовтня, судно прибуло до Одеси.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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