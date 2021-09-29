Голови МОН і МОЗ розповіли як відбуватиметься обов‘язкова вакцинація освітян та чиновників

Міністр охорони здоров‘я Віктор Ляшко та міністр освіти Сергій Шкарлет під час зустрічі з журналістами розповіли як відбуватиметься обов‘язкова вакцинація освітян та чиновників.

"Зараз наприклад у МОН було 120 невакцинованих працівників, — говорит Сергій Шкарлет. — Ми запитали, хто хотів би щепитися, зголосилося 70 людей. Вони мають вакцини на вибір. Після приїжджає мобільна бригада і вакцинує".

Віктор Ляшко наголосив, що примусово щеплювати нікого не будуть.

"Обов‘язково не значить примусово, — говорить Віктор Ляшко. — Буде перелік обов‘язкових професій, які мають вакцинувати. Ми зупинилися на освітянах всіх рівнів, на представниках адміністрацій всіх рівнів. Після набрання чинності наказу, роботодавець матиме право відсторонити невакцинованих працівників від роботи без збереження заробітної плати. Ми також пропишемо чіткий перелік медичних протипоказань до вакцинації".

Також міністр охорони здоров‘я повідомив, що експерти МОЗ та лікарі регулярно проводять роз‘яснювальну роботу для департаментів освіти про вакцинацію.

Нагадаємо, минулого тижня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти і чиновників.

За даними очільника МОЗ Віктора Ляшка, станом на 29 вересня в Україні принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали вже 72% освітян.