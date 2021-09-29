"Слуги народу" проведуть зустріч із "силовим блоком" у Трускавці
"Слуги народу" проведуть зустріч із "силовим блоком" у Трускавці
Кличко подарував Усику чемпіонський пояс WBC
Кличко подарував Усику чемпіонський пояс WBC
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Усик розповів, що кілька ударів Джошуа відправили його до Ілона Маска
Усик розповів, що кілька ударів Джошуа відправили його до Ілона Маска
Кабмін запланував перехід на нову модель розрахунків за газ населенням
Кабмін запланував перехід на нову модель розрахунків за газ населенням
Арахамія анонсував кадрові ротації в уряді у першій декаді жовтня
Арахамія анонсував кадрові ротації в уряді у першій декаді жовтня
Бабин Яр. Зберігати пам'ять – наша відповідальність
Бабин Яр. Зберігати пам'ять – наша відповідальність
Віталій Кличко готовий надати Усику оригінальну допомогу в його потенційному бою з Ф'юрі
Віталій Кличко готовий надати Усику оригінальну допомогу в його потенційному бою з Ф'юрі
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

​В Україні за добу вакцинували від коронавірусу більш ніж 132 тис. осіб

З початку кампанії було щеплено 6 926 719 осіб.

​В Україні за добу вакцинували від коронавірусу більш ніж 132 тис. осіб
Фото: kievcity.gov.ua

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 132 246 осіб.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

"132 246 осіб вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 28 вересня 2021. Одну дозу отримали 75 188 осіб повністю імунізовані - 57 058 осіб", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби працювало 933 мобільні бригади, 3 219 пунктів щеплення, 370 центрів вакцинації.

У МОЗ зазначили, що з початку кампанії було щеплено 6 926 719 осіб, з них отримали одну дозу - 6 926 717 осіб повністю імунізовані і отримали дві дози - 5 565 270 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

"В цілому зроблено 12 491 987 щеплень", - підсумували в МОЗ.

Нагадаємо, МОЗ планує найближчим часом запровадити обов'язкову вакцинацію від ковіду для чиновників та освітян. Міністерствам і держорганам встановили цільовий показник вакцинації - 70% співробітників до середини жовтня.

Як повідомив головний санлікар Ігор Кузін, протипоказання для вакцинації від COVID-19 мають менш ніж відсоток людей. Втім, згідно опитуванням, понад 56% дорослого населення України в найближчій перспективі не планують добровільно робити щеплення. Вони пояснюють це недостатньою перевіреністю вакцин і страхом перед можливими побічними ефектами.

Після переходу України в "жовту" зону число охочих щепитися проти ковіду зросло на чверть.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також