​В Україні за добу вакцинували від коронавірусу більш ніж 132 тис. осіб

З початку кампанії було щеплено 6 926 719 осіб.

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 132 246 осіб.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

"132 246 осіб вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 28 вересня 2021. Одну дозу отримали 75 188 осіб повністю імунізовані - 57 058 осіб", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби працювало 933 мобільні бригади, 3 219 пунктів щеплення, 370 центрів вакцинації.

У МОЗ зазначили, що з початку кампанії було щеплено 6 926 719 осіб, з них отримали одну дозу - 6 926 717 осіб повністю імунізовані і отримали дві дози - 5 565 270 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

"В цілому зроблено 12 491 987 щеплень", - підсумували в МОЗ.

Нагадаємо, МОЗ планує найближчим часом запровадити обов'язкову вакцинацію від ковіду для чиновників та освітян. Міністерствам і держорганам встановили цільовий показник вакцинації - 70% співробітників до середини жовтня.

Як повідомив головний санлікар Ігор Кузін, протипоказання для вакцинації від COVID-19 мають менш ніж відсоток людей. Втім, згідно опитуванням, понад 56% дорослого населення України в найближчій перспективі не планують добровільно робити щеплення. Вони пояснюють це недостатньою перевіреністю вакцин і страхом перед можливими побічними ефектами.

Після переходу України в "жовту" зону число охочих щепитися проти ковіду зросло на чверть.