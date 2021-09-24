Згасання четвертої хвилі COVID-19 в Україні очікується наприкінці року, - вчені

На піку хвилі виявлятимуть до 18 тис. випадків хвороби на добу.

Україна увійшла до групи країн, в яких нова хвиля коронавірусної хвороби ще не встигла досягти максимуму. На піку четвертої хвилі COVID-19 в Україні виявлятимуть до 18 тис. випадків хвороби на добу. Згасання хвилі очікується наприкінці року.

Про це свідчать дані дослідження поширення четвертої хвилі COVID-19, викликаної штамом дельта. Його провели вчені НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського.

"Прогнозування динаміки розвитку нової, четвертої хвилі COVID-19 в Україні на 200 днів вперед з використанням методу порівняльного аналізу і нейронної мережі типу «прямого перцептрону» показало, що ця хвиля перебуває на стадії зростання, вона може бути швидкою, але коротшою від попередніх. Її пік передбачається на рівні 15 000-18 000 випадків захворюваності на добу", - сказано в публікації.

На думку вчених, вагомим показником ускладнення епідемічної ситуації з СOVID-19 є значне ослаблення карантину в літній період, а в більшості навчальних закладів - з початку вересня. Крім того, слід враховувати ймовірність сезонного зростання інших респіраторних інфекцій, інтенсивність епідемічного процесу яких протягом попередніх 1,5 року стримувалася карантинними обмеженнями.

Оскільки станом на середину вересня 2021 року Україна має низький рівень повністю вакцинованого населення (близько 12%), ми можемо зіткнутися з важкими наслідками пандемії вже в найближчий період.

Вчені вважають, що оскільки одними з визначальних показників масштабів поширення хвороби є кількість госпіталізованих і летальність, важливо якомога швидше захистити шляхом вакцинації найбільш уразливі щодо несприятливого перебігу COVID-19 групи населення, а саме вікову групу 60 і старше та осіб із супутньою патологією.

Раніше Київська школа економіка визнала початок нового спалаху COVID-19 в Україні. За прогнозом КШЕ, нинішня хвиля нагадуватиме весняну і може бути більшою за неї.

Учора в Україні вперше з 30 квітня виявили понад 9 тис. випадків коронавірусу.

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