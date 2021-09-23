За добу в Україні підтвердили 7 866 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксовано 7 866 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 667 дітей та 175 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано 2 070 осіб. 123 пацієнти померли. Одужали - 2 305 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 41 625 осіб, методом ІФА – 9 742, експрестестами – 33 568.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 370 425 людей, одужало – 2 237 973. Від ускладнень захворювання померли 55 284 людини.

Всього було здійснено 12 593 275 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), м. Київ (467) та Дніпропетровській (456) областях.

Фото: moz.gov.ua

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