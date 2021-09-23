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За добу в Україні підтвердили 7 866 нових випадків ковіду

Госпіталізовано  2 070 осіб.

За добу в Україні підтвердили 7 866 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу  в Україні зафіксовано 7 866 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 667 дітей та 175 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано  2 070 осіб. 123 пацієнти померли. Одужали -  2 305 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 41 625 осіб, методом ІФА – 9 742,  експрестестами – 33 568.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 370 425 людей, одужало – 2 237 973. Від ускладнень захворювання померли 55 284 людини.

Всього було здійснено 12 593 275  ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), м. Київ (467) та Дніпропетровській (456) областях.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, Київська школа економіка (KSE) визнала початок нового спалаху COVID-19 в Україні. Вона прогнозує, що нинішня хвиля нагадуватиме весняну і може бути більшою за неї.

З 23 вересня Україна переходить до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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