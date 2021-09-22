Кабмін запропонував криміналізувати підробку довідок про щеплення

Кабінет міністрів розробив законопроєкт, яким пропонує встановити кримінальну відповідальність за підробку документів про щеплення.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Цей законопроєкт посилить відповідальність за внесення неправдивих медичних даних про проведене щеплення і забезпечить зовсім інший рівень відповідальності за маніпуляції з довідками про щеплення. Ми виконуємо рішення РНБО схвалене Указом Президента України щодо посилення відповідальності за підроблення документів про вакцинацію, у тому числі електронних", - сказав міністр Віктор Ляшко.

У випадку прийняття законопроєкту в запропонованій редакції, в Кримінальному кодексі з'явиться нова стаття 321-3 "Підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень".

Вона передбачає покарання:

за використання підроблених документів - штраф 17-34 тис. гривень або обмеження волі до 2 років;

за внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до документації про щеплення - штраф 34-68 тис. гривень або позбавлення волі до 2 років з позбавленням права на роботу;

за підробку документів та їх збут - штраф 85-170 тис. гривень або позбавлення волі до 3 років.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я вирішило запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для чиновників та освітян.