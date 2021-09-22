В Україні вчора підтвердили 6 754 випадки коронавірусу, госпіталізовано 2 175 осіб

За добовою захворюваністю лідирують Харківська, Дніпропетровська та Донецька області.

Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

У вівторок, 21 вересня, в Україні зафіксовано 6 754 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 625 дітей і 125 медпрацівників.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 2 175 осіб, від коронавірусу одужали 2 095 пацієнтів, 105 людей від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 362 559 осіб, одужали від коронавірусу 2 235 668 людей, від ускладнень захворювання помер 55 161 пацієнт.

Нагадаємо, Київська школа економіка визнала початок нового спалаху COVID-19 в Україні. Вона прогнозує, що нинішня хвиля нагадуватиме весняну і може бути більшою за неї.

Від завтра, 23 вересня, Україна перейде до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.