«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину

Оскільки частина людей наразі вже вакцинувалася (менше 12% щеплених двома дозами), а інші все ще мають таку можливість, життя в жовтих зонах може бути інакшим, ніж торік. Ба більше — навіть в червоній зоні заклади не закриватимуться. За певних умов.

З 22 вересня усі регіони України можуть перейти в жовту карантинну зону , а частина областей — у червону. Чи це станеться, залежить від кількох показників. Наприклад, Київ наразі має високий рівень захворюваності, але низьку завантаженість ліжок з киснем і динаміку госпіталізацій, тому поки що, ймовірно, лишиться жовтим.

Сертифікати вакцинації

МОЗ вводить поняття «жовтих» та «зелених» ковід-сертифікатів. Ці сертифікати міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування або одужання від COVID-19. Жовтий сертифікат можна буде отримати після щеплення першою дозою вакцини, зелений — після другої дози. За наявності одного з сертифікатів люди, які повертаються з-за кордону або з окупованих територій, можуть не проходити самоізоляцію.

Поки що сертифікати знаходяться у розробці, але як повідомили LB.ua у Мінцифри, їх можна буде згенерувати у додатку або на порталі Дія з 20 вересня. Їх не потрібно буде друкувати — достатньо цифрового варіанту.

Для зеленої зони сертифікати будуть корисними, наприклад, організаторам подій — за їх наявності в усіх учасників можна перебувати у приміщеннях без масок. Однак для жовтої та червоної зони від наявності чи відсутності ковідних сертифікатів залежатиме робота підприємств, шкіл, садочків та інших закладів.

Зелена зона

Тут майже нічого не зміниться. Все ще доведеться носити маску у магазинах, транспорті, громадських закладах. Також маску треба носити під час відвідування різних подій, фестивалей, вечірок тощо.

Однак якщо усі учасники подібних заходів матимуть один з трьох ковідних документів: або негативний тест на ковід, або довідку про одужання, або підтвердження про повну вакцинацію (паперовий міжнародний або цифровий внутрішній сертифікат — жовтий чи зелений), то маски та респіратори не будуть обов’язковими. Тобто ні, не можна прийти на подію в приміщенні без маски, лише тому що ви вакциновані, перехворіли чи маєте негативний результат тести. Треба щоб таке підтвердження мали всі, хто бере участь в заході.

Жовта зона

Навіть якщо регіони перейдуть у жовту зону, для шкіл, ліцеїв, садочків може нічого не змінитися. За однієї умови — 80% працівників та працівниць муситимуть показати або ковідний сертифікат (колір на цьому етапі не матиме значення), або негативний результат тесту на ковід. Це стосується також і університетів, однак заклади вищої освіти і в зеленій зоні можуть самостійно вирішувати працювати дистанційно чи офлайн.

За інших обставин школам доведеться знову перейти на дистанційне навчання. Однак в деяких областях місцева влада заявила, що ніякої дистанційки в жовтій зоні не буде — школи просто закриються, якщо працівники не зможуть виконати необхідних протиепідемічних умов.

Без обмежень зможуть також працювати ресторани, кінотеатри, нічні клуби, спортзали тощо. Для цього 80% персоналу має отримати один з трьох вже названих ковідних документів. Також одну з довідок муситимуть показувати відвідувачі на вході до закладів. Інакше кінотеатрам та театрам знову доведеться закрити частину місць в залах, а ресторанам, кав’ярням, спортзалам — обмежити вхід відвідувачів.

Те саме стосується роботи готелів, хостелів тощо. Без тестів та вакцинації працювати можна буде тільки тим закладам, що виконують соціальні функції, як наприклад, реабілітаційні центри або санаторії.

Червона зона

Школи, садочки, університети та інші заклади освіти зможуть продовжити працювати офлайн і в червоній зоні. Але тільки якщо 100% персоналу, тобто усі працівники та працівниці, матимуть або довідку про повне щеплення (тобто тільки зелений сертифікат), або свіжий негативний тест, або довідку про одужання від ковіду. Те саме стосується кінотеатрів, торгових центрів, ринків, спортзалів, готелів тощо.

Інакше заклади працювати не будуть взагалі. Дозволять роботу з обмеженнями тільки продуктовим магазинам, продовольчим ринкам, садочкам та молодшій школі, ветеринарним магазинам, заправкам. Кафе та ресторани працюватимуть тільки на доставку — її знову можна буде здійснювати цілодобово, адже норму про комендантську годину з 23 по 6 ранку скасували.