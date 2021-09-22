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У Києві 16 шкіл і 16 дитсадків не зможуть працювати у "жовтій" зоні, - КМДА

Перехід у "жовту" зону відбудеться вже завтра.

У Києві 16 шкіл і 16 дитсадків не зможуть працювати у "жовтій" зоні, - КМДА
Фото: facebook/Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Наразі у 16-ти київських школах та такій ж кількості дитсадків немає 80% вакцинованих від коронавірусу працівників. Проте у КМДА сподіваються, що до 23 вересня вчителі встигнуть зробити щеплення.

Про це заступниця голови КМДА Ганна Старостенко повідомила в етері Громадського радіо.

"Ми сподіваємося, що до четверга ситуація поліпшиться, ми хочемо, щоб усі школи працювали в єдиному офлайн-режимі, тобто, щоб діти ходили до школи. Ми контролюємо школи усіх форм власності: як приватні, так і комунальні", - сказала чиновниця.

Старостенко порадила батькам, які водять дітей у дитсадок, дізнатися у батьківських групах, чи буде дитсадок працювати після переходу країни у "жовту" зону карантину.

Вона додала, що вчителі, які не можуть вакцинуватися через поважні причини, наприклад протипоказання до щеплення, матимуть показати довідку про це, і тоді їх допустять до роботи.

"Саме тому вимагають вакцинувати 80% працівників – в останні 20% якраз увійдуть ті, кому не можна вакцинуватися", – пояснила заступниця голови КМДА.

Як повідомляли, перед початком навчального року в Україні повністю вакцинували лише 29% освітян, ще 23% отримали першу дозу.

З 1 вересня школи почали роботу у звичайному режимі: з масковим режимом та дотримання соціальної дистанції. Однак за умовами "жовтої" зони карантину навчальні заклади, в яких не щеплено від ковіду 80% працівників, мають призупинити роботу.

За рішенням Кабміну, вся територія України переходить у "жовту" зону завтра, 23 вересня.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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