Поліцейські вилучили у хуліганів зброю. Це виявився стартовий пістолет, без ознак переробки.

Хмельницькі поліцейські встановили молодиків, які стріляли по перехожим з вікна багатоповерхівки.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Хмельницької області, нещодавно в одному із інтернет-пабліків Хмельницького з’явилось відео, на якому невідомі стріляють із вікна багатоповерхівки. Виявивши відеозапис, оперативники Хмельницького райуправління поліції встановили зловмисників. Ними виявились двоє молодиків 22 та 27 років.

Як повідомили у поліції, молодики приїхали з області в Хмельницький на роботу. Там вони орендували квартиру, з вікон якої і влаштували стрілянину.

Поліцейські вилучили у хуліганів зброю. Це виявився стартовий пістолет, без ознак переробки.

Наразі із порушниками працюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Білій Церкві на Київщині вандал пошкодив Пам'ятник Героям боротьби за Незалежність України. Вже незабаром поліцейські батальону патрульної поліції затримали лиходія за місцем проживання та доставили на місце скоєного ним правопорушення.