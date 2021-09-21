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У Хмельницькому двоє молодиків стріляли по перехожим з вікна квартири

Поліцейські вилучили у хуліганів зброю. Це виявився стартовий пістолет, без ознак переробки. 

У Хмельницькому двоє молодиків стріляли по перехожим з вікна квартири
Фото: Національна поліція

Хмельницькі поліцейські встановили молодиків, які стріляли по перехожим з вікна багатоповерхівки.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Хмельницької області, нещодавно в одному із інтернет-пабліків Хмельницького з’явилось відео, на якому невідомі стріляють із вікна багатоповерхівки. Виявивши відеозапис, оперативники Хмельницького райуправління поліції встановили зловмисників. Ними виявились двоє молодиків 22 та 27 років.

Як повідомили у поліції, молодики приїхали з області в Хмельницький на роботу. Там вони орендували квартиру, з вікон якої і влаштували стрілянину.

Поліцейські вилучили у хуліганів зброю. Це виявився стартовий пістолет, без ознак переробки. 

Наразі із порушниками працюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Білій Церкві на Київщині вандал пошкодив Пам'ятник Героям боротьби за Незалежність України. Вже незабаром поліцейські батальону патрульної поліції затримали лиходія за місцем проживання та доставили на місце скоєного ним правопорушення.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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