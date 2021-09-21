​Кличко хоче призначити своїм заступником ексголову поліції Києва, - ZN.UA

Крищенко необхідний для комунікації з правоохоронцями, які за останній час відкрили низку справ проти команди мера.

Мер Києва Віталій Кличко планує призначити своїм заступником ексголову поліції Києва Андрія Крищенка на сесії Київради у четвер, 23 вересня.

Про це повідомляє ZN.UA.

За даними видання, Кличко та Крищенко завжди працювали добросусідськи та взаємовигідно, а сам мер неодноразово говорив різним людям в своєму оточенні: "Таких би, як Крищенко, та клонувати".

Видання пише, що пропозицію міського голови Києва Крищенка прийняв відразу, а "його призначення не тільки посилить команду мера досвідченим кадром, але і дасть сигнал: ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков з Віталієм Кличком".

Зазначається, що Крищенко необхідний Кличку, зокрема, для комунікації з правоохоронцями, які за останній час відкрили низку справ проти команди мера. При цьому обшуки періодично проходять не тільки в КМДА, але й на комунальних підприємствах столиці.

Нагадаємо 11 серпня голова поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що подав рапорт про відставку, який задовольнили днем раніше. За даними джерел LB.ua, бажання звільнити главу столичної поліції було пов'язано з його робочими відносинами з мером міста.

Крищенко керував столичною поліцією з кінця 2015 року. Він прославився у квітні 2014 року завдяки захисту Горлівського райвідділу міліції від сепаратистів. Тоді він скинув з даху будівлі російський триколор, за що був сильно побитий. Деякі проросійські сайти навіть повідомляли, що його вбили. За героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність присязі Крищенка нагородили орденом "За мужність" III ступеня.