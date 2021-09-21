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​Суд Одеси зобов'язав інтернет-шахрая повернути 75 тисяч гривень людям, яких він ошукав

Чоловік створив фейковий інтернет-магазин техніки і продавав неіснуючі гаджети.

​Суд Одеси зобов'язав інтернет-шахрая повернути 75 тисяч гривень людям, яких він ошукав
Фото: runews.su

Суворовський районний суд Одеси оголосив вирок уродженцю Донецької області, який створив фейковий інтернет-магазин техніки і продавав неіснуючі гаджети.

Про це повідомляє "Думская" з посиланням на рішення суду.

Зловмисник "продавав" мобільні телефони, відеореєстратори, ноутбуки та іншу техніку, обіцяючи вислати товар тільки після передоплати. Жертвами схеми стали жителі різних регіонів країни, які перераховували гроші на зазначену на сайті банківську карту.

Із лютого 2020 року по березень 2021 року шахрай уклав 13 таких угод на загальну суму понад 75 тисяч гривень. Отримуючи від покупців передоплату, чоловік відключав телефон і зникав.

У вчинених злочинах чоловік розкаявся. Також суд взяв до уваги, що чоловік вперше має проблеми з законом і працює, хоч і не офіційно, в сфері прокату самокатів. В результаті суд присудив йому за ч.3 ст.190 (шахрайство) КК п'ять років позбавлення волі, але з дворічним випробувальним терміном. Крім цього, суд зобов'язав чоловіка компенсувати завдану матеріальну шкоду всім постраждалим від його схеми.

Нагадаємо, раніше Кіберполіція спіймала шахрайку, яка оформила кредити на громадян на понад 300 тис. гривень.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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