Вона змусила жінку взяти кредит та перерахувати гроші на свій рахунок.

Кіберполіція Києва викрила співробітницю одного з вищих навчальних закладів, яка привласнила 600 тисяч гривень на афері з онлайн-знайомствами.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Жінка заводила знайомства у мережі, видаючи себе за іноземця-багатія.

"Увійшовши в довіру до потерпілої, фігурантка змусила її взяти кредит нібито для сплати штрафу на митниці за дороговартісний подарунок", - розповіли в поліції.

41-річна підозрювана працювала в університеті та мала доступ до даних іноземних студентів. Фото одного з них вона й використовувала.

"Жінка створила профіль на сайті знайомств і близько року вела переписку з потерпілою, видаючи себе за чоловіка-іноземця. Цей «чоловік», за легендою зловмисниці, надіслав потерпілій посилку зі злитками золота, однак на митниці на дороговартісний подарунок нібито наклали арешт. Для сплати штрафу фігурантка переконала потерпілу взяти кредит на 600 тисяч гривень та перерахувати на підконтрольний зловмисниці рахунок", - повідомили в поліції.

Фото: npu.gov.ua

За місцем проживання та місцем реєстрації правопорушниці працівники поліції провели обшуки та вилучили докази її причетності до злочинної діяльності. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо оголошення підозри.

Нагадаємо, раніше кіберполіція спіймала шахрайку, яка оформила кредити на громадян на понад 300 тис. гривень.