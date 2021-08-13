Екозвички: як привчити дитину дбати про природу

Наслідки діяльності людей часто дуже шкідливі для нашої планети. Вирубка лісів, експлуатація морів і ґрунтів, забруднення повітря і води - усі ці фактори підштовхують наш світ до екологічної катастрофи.

Фото: Віктор Бучинський Сміттєві затори на річках Закарпаття

Свідоме і бережливе ставлення кожної людини до природи можливе тільки при наявності екологічної культури, широких екологічних знань, які повинні формуватись, починаючи з дитинства.

Основою формування свідомого ставлення до природи є знання про неї, усвідомлення себе частиною природи, частиною світу, у якому живе дитина.

Наша планета - це майбутнє наших дітей. Я думаю, що кожен з нас хоче, аби наші діти мали все найкраще. Тому, заради ж їх майбутнього, я рекомендую привчати дітей до екозвичок змалечку, адже саме в дитинстві найкраще закладаються звички та цінності.

Що необхідно навчити дітей, аби зберегти екологію?

✅ Не смітити на вулиці. Сміття лише в смітник, якщо не має поблизу, в сумочку/кишеню і пізніше викинути.

- Розкажіть, що на вулицях місця постійно прибирають прибиральники. Перш за все, справа не просто в тому, що дитина кинула обгортку від цукерки на підлогу. З цього починається виховуватися неповага до праці інших. Інколи діти навмисне кидають сміття в школі та навіть не соромляться: «А прибиральники навіщо?» Тому коли дитина прибирає за собою сміття, перш за все вона виявляє повагу до тих, хто підтримує чистоту.

- Розкажіть, що, на жаль, існують люди, які не прибирають за собою сміття. Дуже часто дивлячись на те, як інші залишають за собою сміття, у малюка постає відповідне питання: «А чому ми повинні прибирати за собою, коли інші цього не роблять?» На що завжди можна відповісти: «Інші люди просто вчиняють неправильно! Вони згодом виправляться. Ти стеж у першу чергу за собою!»

- Привчайте змалечку сміття кидати до спеціальних сміттєвих скриньок. Спочатку можна давати дитині папір, якийсь непотріб, не хай малюк викидає до скриньки, у відро чи кошик удома, потім на вулиці. Стежте, аби він не торкався скриньки руками. Спочатку діти сприймають це як гру, але потім почнете помічати, як у 3–4 роки малюк і чужі обгортки від цукерок прибиратиме.

- Змушуйте дитину самостійно підіймати сміття, якщо вона кинула його на підлогу. Помітили, що дитина зробила неправильну річ, не починайте все виправляти, змушуйте її це зробити самостійно. Дитина навчиться за собою прибирати сміття лише тоді, коли в неї закріпиться звичка (21–24 дні). А інакше нічого не вийде.

- Прибирайте завжди самі за собою сміття. Банально, але поширена помилка, коли батьки привчають дітей за собою прибирати сміття, а самі можуть кинути десь обгортку чи використану вологу серветку. Стежте за собою.

✅ Сортувати сміття. Найкраще почніть робити це в себе вдома, подавайте приклад і пояснюйте, що так правильно і чому. Можете робити це у формі гри, скажіть дітям, що ви рятуєте планету і щоб дітки вам допомогли;

- Розкажіть дитині, чому не можна викидати батарейки у звичайні смітники.

- Якщо дитина вчиться вже у старших класах, спробуйте пояснити, чому варто сортувати, показавши список речей, які ми викидаємо, і час, за який він може розкластися:

Бананова шкірка – 2-5 тижнів

Газета – 2 місяці

Картон – 2 місяці

Бавовняні рукавички – 3 місяці

Канат – 3-14 місяців

Фанера – 1-3 роки

Недопалки – 1-5 років

Вовняний одяг 1-5 років

Картонна упаковка від молока – 5 років

Пофарбовані дошки – 13 років

Поліетиленовий пакет – 10-20 років

Шкіряне взуття – 25-40 років

Нейлонова тканина – 30-40 років

Пластиковий стаканчик – 50 років

Консервна банка – 50 років

Батарейки – 100 років

Пластикова трубочка – 200 років

Одноразовий підгузник – 450 років

Пластикова пляшка – 400-500 років

Алюмінієва банка – 500 років

Рибальська волосінь – 600 років

Скляна пляшка – 1000 років

✅ Використовувати багаторазові пляшки для води. Купіть дитині таку пляшечку, не купуйте кожного разу пластикову одноразову в магазині. Окрім цього, багаторазові пляшки часто мають красивий дизайн, є і з улюбленими героями ваших дітей, тому їм має сподобатись.

✅ Купіть дитині екосумку. Знову ж таки, їх величезний асортимент і можна підібрати з улюбленим героєм вашої дитини, щоб вона з радістю ходила за якимись своїми маленькими покупками. Користуйтесь також і ви, щоб подавати приклад.

✅ Читайте екологічну літературу. Є безліч книг для дітей, які розповідають про проблеми, наслідки та розв‘язання екологічних проблем.

Також в книжках про екологію пропонуються завдання для дітей і батьків в ігровій формі. Наприклад, місія по сортуванню сміття чи пошуку контейнера для нього. Вони допомагають привчити дітей до порядку. З часом можна ускладнювати завдання, шукаючи не просто смітник, а контейнер для конкретного типу відходів.

✅ Розберіть непотрібні речі дитини й дайте їм друге життя. Разом із дитиною (важливо, щоб без дитини ви не рухали її особисті речі!) розберіть іграшки та одяг. Спитайте в дитині, що з цього їй вже не є потрібне і віддайте, наприклад, в дитячий будинок. Не викидайте, дайте друге життя. Тим паче, Що в Інтернеті є безліч відео, де зі звичайної джинси можна зробити, наприклад, сумку.

Адже щороку у світі продають 70 мільйонів тонн одягу. Але дедалі більше тих, хто бореться з цим бездумним споживанням. Прихильників раціоналізму на планеті щороку стає більше на один відсоток. Адже це важливо не тільки для гаманця, а й для екології.

✅ Вчіть дитину любити природу. З повагою ставитись до флори та фауни, не шкодити, а берегти. Пояснюйте діткам чому це так важливо.

Для цього ви можете створити сімейну традицію - щороку саджати дерева. Адже зелені насадження в містах очищують повітря, знижують температуру, навіть заспокоюють нервову систему.І при цьому часто зникають унаслідок інфраструктурних проєктів.

✅ Подавайте приклад. Якщо ви будете вчити, але самі не дотримуватись тих правих, яких вчите, дитина не навчиться.

Якщо дитина змалечку буде бачити, що старші люблять природу і з повагою до неї відносяться, дитинка буде повторювати.

Лише нам обирати на якій планеті ми хочемо жити. І саме це ви повинні вкласти у своїх дітей.