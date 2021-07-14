ЄС представив план екологічної трансформації Green Deal

З 2035 року в ЄС будуть випускати лише електромобілі, а жителям доведеться розплачуватися за недостатньо "чисті" будинки і машини.

Керівництво Європейського Союзу офіційно представило всеосяжний екологічний план курсу EU Green Deal, що передбачає до 2030 року зниження викидів на 55% до рівня 1990 року.

Про це повідомляє The Bell з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що план ще буде обговорюватися і змінюватися, але в тому, що він докорінно змінить всі галузі економіки - від авіаперевезень до будівництва - немає ніяких сумнівів.

EU Green Deal - включає:

Прикордонний вуглецевий податок на імпорт в країни ЄС, на першому етапі зачіпає сталь, цемент, алюміній, добрива та електроенергію.

Перехід з 2035 року на виробництво тільки автомобілів з нульовим викидом, тобто фактична заборона на нові автомобілі з ДВС на бензині і дизпаливі (але не на водні).

Створення 1 мільйона зарядних станцій для електромобілів до 2025 року та 3 мільйонів до 2030 року.

Повну компенсацію вуглецевого сліду авіакомпаніями, а також зобов'язання використовувати мінімальну частку "низьковуглецевих" синтетичних палив на рейсах, що вилітають з аеропортів ЄС.

Повне скасування податкових субсидій на палива з викопних джерел (зараз в ЄС переважно субсидується саме авіагас).

Компенсацію вуглецевого сліду морських і автомобільних перевезень, а також комунального теплопостачання, в межах окремого сегмента вуглецевого ринку.

Нагадаємо, раніше американський автовиробник General Motors оголосив про намір поступово відмовитись від пасажирських автомобілів, що працюють на бензині та дизелі, та спортивних автомобілів до 2035 року.

Японія також має намір відмовитися від автомобілів з бензиновими двигунами в найближчі 15 років.