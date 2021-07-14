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Глава МЗС Німеччини звинуватив Китай і Росію у політизації поставок протиковідних вакцин

За даними ЗМІ, Китай тиснув на Україну, щоб вона відмовилася від заклику до посилення контролю за правами людини в Синьцзяні.

Глава МЗС Німеччини звинуватив Китай і Росію у політизації поставок протиковідних вакцин
Хайко Маас
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Німеччини звинуватив Китай у прив'язуванні поставок вакцин проти коронавірусу до політичних вимог.

Гайко Маас заявив, що і Росія, і Китай добре допомагали публічно сприяти постачанню своїх вакцин в інші країни, але також переслідували інші цілі, передає The Associated Press.

"Ми відзначаємо, зокрема, з Китаєм, що поставки вакцин також використовувались для висуванні дуже чітких політичних вимог до різних країн", - сказав він.

За словами Мааса, Росія і Китай "не зможуть продовжувати вести свою складну вакцинну дипломатію в такому дусі, метою якої є тільки посилення їх власного впливу", якщо вакцини будуть доступні для "якомога більшій кількості держав і регіонів". Глава МЗС Німеччини не уточнив, які саме країни постраждали від "вакцинної дипломатії".

За заявою китайських чиновників, Пекін безоплатно надає вакцини від коронавірусу майже 40 африканським країнам.

Водночас Тайвань звинуватив Китай у тому, що він використовував поставку своїх протиковідних вакцин для тиску на країни, щоб вони відмовились від підтримки Тайваню, який Пекін вважає власною територією.

Минулого місяця женевські дипломати повідомили AP, що Китай тиснув на Україну, щоб вона відмовилася від заклику до посилення контролю за правами людини в західному регіоні Китаю Синьцзяні, погрожуючи блокувати поставки вакцини китайського виробництва.

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