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Газопровід "Північний потік" зупинився на 10 днів

Постачання газу призупинили у зв'язку з плановим технічним обслуговуванням.

Газопровід "Північний потік" зупинився на 10 днів
Фото: EPA/UPG

Компанія Nord Stream AG зупинила газопровід "Північний потік" для планового технічного обслуговування.

Про це повідомляється на її сайті.

"З 13 по 23 липня 2021 року компанія Nord Stream AG здійснить тимчасову зупинку обох ниток газопроводу для проведення робіт з планового технічного обслуговування, включаючи тестування механічних компонентів і систем автоматизації, для забезпечення ефективної, безпечної і надійної експлуатації газопроводу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що тиждень тому на кілька днів зупинявся інший транзитний газопровід "Ямал - Європа", який веде з Росії до Німеччини.

Як правило, ремонти на російських газопроводах не впливають на ціни на газ в Європі, але цього року після холодної зими, яка спустошила підземні сховища, європейський ринок став гостродефіцитним. Це призвело до стрімкого зростання цін на газ, які станом на початок липня перевищили 460 доларів.

"Північний потік" проходить по дну Балтійського моря від Виборга в Німеччині до Грайфсвальда в Німеччині. Він складається з двох ниток загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік.

Транспортування газу "Північним потоком" почалося в листопаді 2011 року.

Зараз Росія добудовує паралельний газопровід "Північний потік - 2".

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