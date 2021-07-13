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Лукашенко знову поїхав до Росії на зустріч із Путіним

Про цю зустріч вони домовилися під час телефонної розмови 1 липня.

Лукашенко знову поїхав до Росії на зустріч із Путіним
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко сьогодні зустрінеться з президенттом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомила пресслужба Лукашенка.

"Лукашенко 13 липня вирушив з робочим візитом до Російської Федерації. У Санкт-Петербурзі відбудеться зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої глави держав обговорять розвиток співпраці у різних сферах, міжнародну проблематику", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей візит Лукашенка до Путіна "продовжує сформовану практику регулярних особистих зустрічей лідерів для обговорення актуальних питань".

Також повідомляється, що про цю зустріч Лукашенко та Путін домовилися під час телефонної розмови 1 липня.

Нагадаємо, наприкінці травня під час зустрічі з п Путіним у Сочі Лукашенко поскаржився йому на тиск Заходу на Мінськ. Путін, своєю чергою, пообіцяв Лукашенку $500 млн.

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