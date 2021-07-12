У Зеленського прокоментували статтю Путіна "про єдність росіян та українців"

Обговорення статті та її сенсу з історичної або ситуативної точки зору Подоляк назвав безглуздим.

Офіс президента Володимира Зеленського вважає, що якби президент Росії Володимир Путін був послідовним, то йому варто було б засудити створення самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" після своєї статті "про історичну єдність росіян і українців".

Про це "Українським Новинам" повідомив медійний радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Треба бачити головне. Дуже несподіваним виявилося, на мій погляд, - побачити в статті пана Путіна настільки різкий осуд національної та адміністративної політики більшовиків", - відреагував він на статтю.

Путін пише, що "сучасна Україна - цілком і повністю дітище радянської епохи", тому що більшовики "довільно нарізали кордони, роздавали щедрі територіальні подарунки і Росія фактично була пограбована".

"Якщо лідер Росії вважає пограбуванням Росії створення більшовиками республік, то як же тоді пояснюється існування на окупованій території Донбасу двох утворень - так званих" ДНР та ЛНР? Якщо лідер Росії вважає українців і росіян одним народом, то одним народом повинні вважатися і жителі двох близьких міст - Донецька та Луганська. Проте, навіть там були створені окремі окупаційні утворення", - наголосив Подоляк.

"Якщо серйозно, то інтерпретацій довгої історії двох народів може бути дуже багато. Але всі вони не скасовують того простого факту, що будь-який росіянин, який приїжджає в Україну, неминуче приходить до висновку про суттєві відмінності між культурами - в Україні і в Росії. Це - різні національні характери, це різні формати внутрішніх відносин в суспільстві, це різне сприйняття влади і державності і це абсолютно різні типи держави ", - пояснив він.

Обговорення статті та її сенсу з історичної або ситуативної точки зору Подоляк назвав безглуздим.

Нагадаємо, президент РФ Путін написав статтю "Про історичну єдність росіян та українців", яку обіцяв під час прямої лінії.