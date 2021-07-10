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Байден пригрозив Путіну розібратися з російськими хакерами, якщо Росія не зробить це сама

Американський президент закликав РФ вживати заходів проти хакерів, які використовують віруси-вимагачі.

Байден пригрозив Путіну розібратися з російськими хакерами, якщо Росія не зробить це сама
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це йдеться в заяві, поширеній Білим домом, передає “Інтерфакс-Україна”.

Під час розмови американський президент закликав РФ вживати заходів проти хакерів, які використовують віруси-вимагачі.

"Президент Байден наголосив на необхідності прийняття Росією заходів з метою припинення діяльності угруповань, які використовують віруси-вимагачі і діючих з Росії, і заявив, що він сповнений рішучості продовжувати боротьбу з глобальною загрозою, що виходить від комп'ютерних програм-вимагачів", - наголошується в ньому.

У заяві також говориться, що США будуть робити все необхідне для захисту від кібератак.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що близько 200 американських компаній постраждали від масштабної атаки програм-вимагачів. злом був націлений на ІТ-компанію “Kaseya” з Флориди, а потім поширився корпоративними мережами, що використовують її програмне забезпечення.

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